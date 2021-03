Gladbach : Vergiftung wegen Grill in Wohnung

Die Feuerwehr warnt dringend davor, Grills mit Holzkohle in Innenräumen zu benutzen. Foto: dpa-tmn/Monique Wüstenhagen

Gladbach Immer wieder kommt es zu Notfällen, weil in Innenräumen gegrillt wird. So auch am Sonntagmorgen (14.3.) in einem Mehrfamilienhaus in Gladbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntag wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr um 7.17 Uhr an die Sternstraße zu einem Patienten gerufen. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, schlugen ihre Warngeräte wegen einer erhöhten Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO) aus.

Daraufhin wurden der Patient in Sicherheit gebracht, die Wohnung gelüftet und weitere Einsatzkräfte alarmiert. Die senkten die erhöhte CO-Konzentration mit einem Belüftungsgerät. Die Ursache war ein Holzkohle-Grill. Die angrenzenden Wohnungen wurden untersucht. Bis auf den Patienten blieben alle Bewohner unverletzt.

Der Patient wurde in ein Notfallkrankenhaus transportiert und von dort in eine Spezialklinik zur Sauerstoffüberdrucktherapie verlegt.