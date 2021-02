Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Jugendliche Räuber attackieren 17- und 15-Jährigen

Mit einem Schlagstock und Fäusten griffen mehrere Jugendliche einen 15- und einen 17-Jährigen bei einem Spaziergang an. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheindahlen-Land Wegen seiner Kopfhörer und etwas Bargeld haben drei Heranwachsende einen 17-Jährigen und dessen Freund erst in einen Garagenhof gedrängt und sie dort angegriffen. Als sie ihre Beute schon hatten, prügelten sie auf den 17-Jährigen ein.

Drei noch nicht identifizierte Heranwachsende haben am Samstag, 30. Januar, gegen 22.30 Uhr an der Straße Flachsbleiche im Stadtteil Rheindahlen-Land einen 17-Jährigen mit einem Schlagstock verprügelt und ihm Bargeld und Kopfhörer geraubt. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.