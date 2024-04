25 Grad in Mönchengladbach So genießen die Gladbacher den ersten „Sommertag“

Familien machen Fahrradtouren, Spaziergänger bewundern die blühenden Bäume, Kinder essen Eis. Das Wetter in Mönchengladbach knackt die 25 Grad Marke. Samstag, 6. April, ist der erste „Sommertag“ in Mönchengladbach– und das zu Beginn des Frühlings. Und es ist voll im Bunten Garten. Auf der großen Wiese zwischen Porzeltstraße und Am Rosengarten kann der Spaziergänger am Mittag gleich 14 Picknickdecken zählen, auf denen es sich Einzelpersonen oder Paare gemütlich machen. Sie lesen, spielen und genießen die Sonne. Ein paar Männer werfen sich Frisbees zu und verzichten dabei auf T-Shirts.