Am Solinger Hauptbahnhof Defekt an Tür bremst neuen Aufzug aus

Noch etwas länger gedulden müssen sich hingegen die Radfahrer, die am Hauptbahnhof ihr Fahrgerät sicher abstellen wollen, um von dort aus mit einem Zug weiterzufahren. Denn die Bikestation, die in unmittelbarer Nähe zum neuen Aufzug aufgebaut worden ist, kann erst in einigen Wochen an die Nutzer übergeben werden. Zwar sind auch an dem sogenannten Fahrradparkhaus die eigentlichen Bauarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Doch um die Fahrräder in Zukunft ohne Angst vor Dieben am Solinger Hauptbahnhof stehen zu lassen, bedarf es noch einiger abschließender Arbeiten an der Technik.