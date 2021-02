Polizeieinsatz in Düsseldorf : Gestohlenes E-Bike rast über die A46

Düsseldorf „Mein gestohlenes E-Bike bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit über die A46 in Richtung Düsseldorf.“ Das meldete ein Anrufer der Polizei am Donnerstagmorgen. Kurze Zeit später efolgte eine Festnahme.

Eine ungewöhnliche Fahndung beschäftigte am Donnerstagmorgen die Düsseldorfer Polizei. Gegen 6.30 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert. Ein Geschädigter meldete, dass sich sein am Abend in Mönchengladbach gestohlenes E-Bike mit hoher Geschwindigkeit auf der A46, vorbei an Neuss, in Richtung Düsseldorf bewegen würde. Diese Meldung zeige der GPS-Tracker des Rades an.