Betrüger in Mönchengladbach : Falsche Wasserwerker stehlen Schmuck und Geld

Betrüger in Mönchengladbach

Rheindahlen-Mitte Erneut war in Mönchengladbach ein Trickdieb unterwegs, der sich als Wasserwerker ausgab. Er brachte eine 85-jährige Frau um Schmuck und Erspartes. Die Polizei sucht Zeugen und mahnt zur Vorsicht.

Schmuck und Bargeld hat ein unbekannter Täter erbeutet, der sich am Montag, 1. Februar, im Stadtteil Rheindahlen-Mitte fälschlicherweise als Wasserwerker ausgegeben hatte.

Zwischen 9.30 und 10 Uhr hatte der Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus am Dietrich-Hülsen-Weg an der Wohnungstür einer 85-jährigen Frau geklingelt. Unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu müssen, erlangte er Zugang zu der Wohnung. Als er später die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau den Diebstahl fest.