Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Haus in Wickrath nach Kellerbrand vorübergehend unbewohnbar

Haus in Wickrath nach Kellerbrand vorübergehend unbewohnbar

Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach

Mönchengladbach In einem Gebäude am Schillingstaler Weg hat eine Couch gebrannt. Ein Zeuge meldete das Feuer. Die Bewohner wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr ist am Dienstag, 15. November 2022, zu einem Kellerbrand am Schillingstaler Weg in Wickrath ausgerückt. Wie sie mitteilte, war der Brand durch einen Pflegedienst bemerkt und der Feuerwehr über den Notruf 112 gemeldet worden. Die beiden Bewohner waren bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude geführt worden.