Anruf von falschen Polizisten : Dreiste Betrüger ergaunern Vermögen von Seniorin

Mönchengladbach Die 82-Jährige hatte einen Anruf erhalten, in dem ein tödlicher Unfall mit einer hochschwangeren Frau geschildert wurde. Warum die Seniorin daraufhin ihren Schmuck abgab und dann auch noch zum Bankschließfach ging.

Gegenüber der Polizei gab die 82-Jährige an, dass sie am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Polizisten (Kriminalkommissar) erhalten habe. Der vermeintliche Beamte habe ihr dann erzählt, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen habe. Bei dem Unfall sei außerdem eine schwangere Frau ums Leben gekommen. Damit die Enkelin dafür nicht ins Gefängnis müsse, sei eine hohe Kaution fällig.

Durch eine weitere geschickte Gesprächsführung setzte der angebliche Polizist die 82-Jährige weiter unter Druck. Weil die Seniorin angab, nicht so viel Geld zu Hause zu haben, drängte man sie dazu, Auskunft über ihren Schmuckbestand zu geben. Anschließend wurde die Übergabe von Schmuck und einer hohen dreistelligen Summe in der Nähe des Amtsgerichts Rheydt vereinbart. Während der Fahrt dorthin hielten die Betrüger über das Handy weiter Kontakt zu der Frau. Vor Ort bekam die Seniorin die Anweisung an der Brucknerallee zu parken und im Auto auf einen Boten zu warten. Kurz darauf klopfte ein Mann an die Scheibe der Beifahrertür und setzte sich zu ihr ins Auto. Nach der Übergabe von Schmuck und Geld verließ der Mann den Wagen.