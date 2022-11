Gasleck in Dinslaken-Hiesfeld : Gasleitung bei Bohrarbeiten beschädigt

Dinslaken Bei Bohrarbeiten neben einem Wohnhaus in Dinslaken-Hiesfeld ist am Montag eine Gasleitung angebohrt worden. Die Feuerwehr musste ausrücken, da Brandgefahr bestand. Im Umkreis wurde vorsichtshalber der Strom abgestellt.

Ein Gasaustritt aus einer bei Bohrarbeiten vor einem Wohnhaus beschädigten Gasleitung hat am Montagmittag gegen 13 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Am Siepenbach in Hiesfeld geführt. Die Stadtwerke als Gasversorger und die Polizei waren ebenfalls am Einsatzort.