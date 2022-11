Diebstahl in Mönchengladbach : Zwei Frauen rauben 61-Jährigem die Armbanduhr

Mönchengladbach Der 61-Jährige war mit dem Fahrrad unterwegs, als sich ihm zwei Frauen in den Weg stellten. Seinen Sturz nutzte das Duo für einen Trick und fuhr dann in einem gold-metallic farbenen BMW davon.

Zwei Frauen haben am Mittwoch, 9. November, um 11 Uhr an der Neersbroicher Straße einen 61-jährigen Mann seiner Uhr beraubt. Das teilte die Polizei mit.

Der 61-Jährige versuchte, abrupt zu bremsen, um nicht mit den Frauen zusammenzustoßen und stürzte dabei zu Boden. Die beiden Frauen fassten ihn an und zogen scheinbar ungeschickt an ihm herum. Plötzlich liefen sie weg und stiegen in ein in der Nähe stehendes Auto, mit dem sie wegfuhren. Der 61-Jährige bemerkte kurz darauf, dass seine hochwertige Armbanduhr nicht mehr an seinem Handgelenk war.