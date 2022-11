Ermittlungen dauern an : Kein Hinweis auf Gewalteinwirkung nach Leichenfund in Mönchengladbach

Kein Hinweis auf Gewalteinwirkung nach Leichenfund in Mönchengladbach

Ermittlungen dauern an

Mönchengladbach Der Leichnam aus dem Bungtwald in Mönchengladbach ist von Rechtsmedizinern untersucht worden. Warum die Kriminalpolizei jetzt trotzdem weiter ermittelt.

Der Tote, der am vergangenen Sonntag, 13. November, von einer Spaziergängerin gefunden wurde, ist am Dienstag obduziert worden. Das erste Ergebnis: Es gibt keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Das teilte die Polizei mit. Allerdings: Die genaue Todesursache ließ sich bislang noch nicht ermitteln. Es ist also immer noch nicht geklärt, wie der Mann starb. Auch die Identität des Toten steht laut Polizeibericht noch nicht zweifelsfrei fest.