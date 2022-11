Ausgedehnter Wohnungsbrand : Frau bei Feuer in Bochum schwer verletzt

Bochum Rund 50 Feuerwehrleute sind am Freitagmittag zu einem Brand in Bochum-Eppendorf ausgerückt. Die Bewohnerin einer Wohnung musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Brand in einer Wohnung in Bochum ist eine Frau schwer verletzt worden. Einsatzkräfte hätten die Bewohnerin am Freitagmittag aus ihrer Kellerwohnung, in der mehrere Räume in Brand standen, gerettet, teilte die Feuerwehr mit. An dem Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute beteiligt.