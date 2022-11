Am Hauptbahnhof Mönchengladbach : Bundespolizisten nehmen entflohenen Häftling fest

Mönchengladbach Von der Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel war der 48-Jährige als entwichener Strafgefangener ausgeschrieben. Vermutlich war er von seinem Freigang nicht zurückgekehrt.

Am Mönchengladbacher Hauptbahnhof ist am Sonntagnachmittag, 13. November, ein entflohener Häftling festgenommen worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Dass der Mann gesucht wird, stellte sich bei der Personalienüberprüfung heraus.

Der Mann hatte die Bundespolizisten gegen 16 Uhr am Eingang des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs am Europaplatz gesehen und war daraufhin sofort geflüchtet. Er rannte laut Bundespolizei über den Busbahnhof ins Stadtgebiet, konnte dort aber gestellt werden. Die Beamten der Bundespolizei brachten den Mann zu Boden, fesselten ihn und brachten ihn zur Dienststelle. Bei einer Überprüfung kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach den Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt hatte, weil er in 26 Fällen Leistungen in Form von Fahren ohne Fahrkarte erschlich und vier Diebstähle begangen hatte. Von dieser Haftstrafe hatte er noch 334 Tage zu verbüßen.