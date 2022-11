Einbruchsversuch in Mönchengladbach : Schon wieder werfen Täter Gullydeckel auf Schaufenster

Mönchengladbach Offensichtlich störten aufmerksame Anwohner die Täter und riefen die Polizei. Bei ihrer Flucht schlugen sie einem Zeugen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf.

Drei Täter haben am Freitag, 11. November, gegen 2.20 Uhr versucht, in ein Geschäft an der Stresemannstraße einzubrechen. Sie warfen laut Polizei einen Gullydeckel gegen die Fensterscheibe, gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Offensichtlich störten aufmerksame Anwohner die Täter und riefen die Polizei.

Die Polizei sucht nun die drei Täter, die so beschrieben werden: alle vermutlich männlich, um die 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahre alt. Der Täter, der den Zeugen schlug, trug vermutlich eine dunkelgrüne Jacke. Er wird – im Vergleich zu den anderen beiden Gesuchten – als eher kräftig beschreiben. Ein Täter hatte weiße Turnschuhe an. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 02161 290.

Bereits am Freitag 21. Oktober, um 4.40 Uhr war es zu einem versuchten Einbruch in dieses Geschäft gekommen. Am Donnerstag, 27. Oktober, um 2.50 Uhr stahlen unbekannte Täter aus einem anderen Geschäft an der Stresemannstraße Smartphones. Auch in diesen beiden Fällen kamen Gullydeckel zum Einsatz.