Öffentlichkeitsfahndung beendet : Vermisster Mann ist angetroffen worden

Beamte der Bundespolizei trafen den Mann an. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Update Mönchengladbach Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Als Aufenthaltsort des 50-Jährigen aus dem Rhein-Erft-Kreis kam unter anderem Mönchengladbach infrage.

Der am Mittwoch, 9. November 2022, als vermisst gemeldete 50-jährige Mann ist noch am gleichen Abend von der Bundespolizisten in Aachen wohlbehalten angetroffen worden. Das teilte die Polizei im Rhein-Erft-Kreis mit, deren Meldung wiederum von der Mönchengladbacher Polizei geteilt wurde.