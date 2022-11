In einem Geschäft in Mönchengladbach : Exhibitionist an der Hindenburgstraße

In einem Geschäft in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Mann öffnete mitten in einem Geschäft seine Hose und entblößte sich vor Kunden. Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei an.

Ein Mann hat sich am Mittwoch, 9. November, um 9.40 Uhr in einem Geschäft an der Hindenburgstraße in der Nähe der Kreuzung Bismarckstraße in schamverletzender Weise anwesenden Kunden und Mitarbeitern gezeigt.