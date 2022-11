Flucht durch Mönchengladbach : Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mönchengladbach Eine Polizeistreife wollte einen Autofahrer kontrollieren. Doch der drückte aufs Gas. Bei seiner Flucht missachtete er alle Verkehrsregeln, fuhr über Bürgersteige, demolierte ein Polizeiauto und entkam.

Der Fahrer eines Seat (Arosa) ist am Freitagabend, 11. November, vor der Polizei geflohen. Dabei missachtete er Verkehrszeichen und die Geschwindigkeitsvorschriften. Außerdem beschädigte er ein Polizeiauto.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war einer Streife gegen 23 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug im Baustellenbereich an der Karmannstraße aufgefallen. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren und gaben deshalb die entsprechenden Anhaltezeichen. Als der Streifenwagen zum Stillstand kam, fuhr der Autofahrer auf den rechtsliegenden Bürgersteig in Richtung Aachener Straße und flüchtete.