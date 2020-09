Angriff in Mönchengladbach : Frau wehrt sich gegen Überfall

Der Überfall geschah an der Frankfurter Straße in Rheydt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Rheydt auf eine Frau losgegangen. Die Hundebesitzerin wehrte sich energisch gegen den Angreifer. Warum der Mann angriff, ist noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt.

Eine 52-jährige Frau ist am Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr an der Frankfurter Straße Opfer eines Überfalles geworden. Die Frau war laut Polizei zu Fuß mit ihrer Dalmatinerhündin in Richtung Keplerstraße unterwegs. Bereits im Bereich der Reitbahnstraße war ihr ein Mann aufgefallen, der ihr folgte. An der Frankfurter Straße unweit der Keplerstraße griff er sie plötzlich von hinten an und rang sie zu Boden. Die 52-Jährige setzte sich energisch zur Wehr und schrie um Hilfe. Möglicherweise hat sie den Täter dabei im Gesicht und Genitalbereich verletzt. Schließlich flüchtete der Täter in Richtung Reitbahnstraße. Der Hund hatte sich während des Überfalls passiv verhalten.