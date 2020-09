Feuer in Mönchengladbach : Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Die Löscharbeiten in dem verwinkelten Anbau in einem Hinterhof gestalteten sich für die Feuerwehrleute schwierig. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Für den 80-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Sie geht derzeit aber nicht von einem Fremdverschulden aus.

Bei einem Feuer in einem Anbau eines Mehrfamilienhauses ist am frühen Montagmorgen ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr waren kurz nach 5 Uhr gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle eingegangen. Anwohner hatten in einem Innenhof an der Marktfeldstraße in Windberg Qualm und Flammen gesehen.