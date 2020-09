Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Falsche Wasserwerk-Mitarbeiter stehlen 80-jähriger Frau Erspartes

Zwei Räuber haben sich als Wasserwerk-Mitarbeiter ausgegeben und so eine 80-jährige Mönchengladbacherin bestohlen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bettrath Sie haben vorgegeben, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein. Mit dieser Masche kamen zwei Männer am Montag, 21. September, in die Wohnung einer 80-jährigen Mönchengladbacherin. Die Kriminellen ließen eine vierstellige Summe Bargeld mitgehen.

Gegen 10.15 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnung der 80-jährigen Frau an der Alfons-Schulz-Straße. Er behauptete, dass er im Auftrag der Stadt Mönchengladbach das Leitungswasser auf schädliche Bakterien überprüfen wolle und dazu in ihre Wohnung müsse. Er zeigte ihr ein Dokument, das ihn als städtischen Mitarbeiter ausweisen würde.