Parkplätze in Mönchengladbach Schimmel in Rheydter Tiefgarage

Der Schimmelbefall sei in den vergangenen Tagen an Decken und Wänden festgestellt worden, sagte Randerath am Dienstag. „Wir haben dazu jetzt eine Untersuchung angestoßen, die am Mittwoch beginnt. Wir müssen jetzt prüfen, was genau es ist und woran es liegt. Dann müssen wir den Schimmel beseitigen lassen und verhindern, dass er wiederkommt“, sagte Randerath. „Und wir müssen auch jemanden finden, der den Schimmel zügig beseitigt.“ Bis dahin ist auch noch nicht klar, wie lange das obere Parkdeck in der Tiefgarage gesperrt wird.