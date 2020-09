Polizei in Mönchengladbach ermittelt : 15-Jähriger auf Schulweg beraubt

Polizei in Mönchengladbach ermittelt

Die Polizei in Mönchengladbach bittet um sachdienliche Hinweise zum Raub.

Ein 15-jähriger Junge ist am Freitagmorgen um kurz nach 8 Uhr beraubt worden. Nach eigenen Angaben habe er an der Fußgängerampel an der Kreuzung Engelblecker Straße und Ehrenstraße gewartet. Seine Schultertasche habe er zwischen seine Beine gestellt. Plötzlich habe ihm ein unbekannter Mann einen Gegenstand gegen den Rücken gedrückt und ihn aufgefordert, seine Geldbörse herauszugeben.