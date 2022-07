Kriminalität in Mönchengladbach : Falsche Dachdecker betrügen Seniorin mit Wasserflecktrick

Mönchengladbach Vermeintliche Dachdecker haben am Dienstag, 12. Juli, eine 86-jährige Frau in Rheydt um einen niedrigen vierstelligen Betrag betrogen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie ermittelt in der Sache und warnt vor der Masche.

Als ein Polizist am Mittwoch, 13. Juli, Verkehrskontrollen in der Rheydter Innenstadt durchführte, kam die Seniorin auf ihn zu und erzählte ihm von der Tat. Die an der Brucknerallee wohnhafte Dame berichtete, dass ein Mann gegen 10.30 Uhr bei ihr geklingelt hatte. Er gab sich glaubhaft als Handwerker aus. In der Straße parkte zu dem Zeitpunkt ein Auto eines ihr bekannten Dachdeckerunternehmens.