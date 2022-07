Prozess in Düsseldorf : Abholer nach Schockanruf bei 88-Jähriger festgenommen

Düsseldorf Mit Bewährungsstrafen und Arbeitsauflagen hat das Amtsgericht drei junge Männer belegt, die als Abholer nach einem Schockanruf-Trick fungiert hatten. Das Trio hatte von einer Seniorin mehr als 100.000 Euro in Emfpang genommen.

Im Februar 2022 war das Trio (17 bis 21 Jahre alt) eigens per Zug vom Niederrhein nach Lörrach gefahren, um dort von einer 88-jährigen Rentnerin deren gesamte Ersparnisse und Wertsachen abzuholen. Zuvor hatten unbekannte Anrufer der Seniorin am Telefon vorgelogen, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet, sei deswegen festgenommen worden.

Ein angeblicher „Staatsanwalt Bach“ behauptete in dem Anruf, der Sohn müsse in Untersuchungshaft, falls die 88-Jährige nicht schnellstens eine Kaution von 130.000 Euro zahle. Als die alte Dame angab, dass sie nicht so viel Bargeld besitze, aber ein Bankschließfach habe, hielt „Staatsanwalt Bach“ so lange telefonischen Kontakt zu der eingeschüchterten Rentnerin, bis sie bei der Bank ihr Schließfach ausgeräumt hatte. Ihr ganzes Bargeld, dazu Gold- und Silberschmuck sowie Goldmünzen im Gesamtwert von rund 100.000 Euro solle sie dann angeblichen Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft übergeben. In Wahrheit handelte es sich aber um das jetzt angeklagte Trio vom Niederrhein, das von ausländischen Mittätern als Abholer eingeschaltet und nach Lörrach dirigiert worden war. Tatsächlich gelang es dem Jugendlichen und den beiden Heranwachsenden, das Vermögen der 88-Jährigen in die Hände zu bekommen.