Ungeklärter Unfall in Mönchengladbach : Radfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden

Update Mönchengladbach Ein Lkw-Fahrer hatte die schwer verletzte Frau gefunden. Ihr Gesundheitszustand hat sich mittlerweile stabilisiert, das könne sich aber jederzeit ändern so die Polizei.

An der Zeppelinstraße ist am Donnerstag, 7. Juli, eine schwer verletzte 65-jährige Radfahrerin gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lkw-Fahrer gegen 11.36 Uhr gemeldet, dass er auf dem Radstreifen zwischen der Alsstraße und der Krefelder Straße in Richtung Bettrath eine auf dem Boden liegende schwer verletzte Radfahrerin bemerkt habe.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Frau befand sich zunächst in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage mitteilte, sei die Lage immer noch ernst, der Gesundheitszustand der Frau habe sich aber stabilisiert, was sich jedoch jederzeit wieder ändern könne.