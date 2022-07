Räuberischer Diebstahl in Mönchengladbach : 63-Jähriger gibt sein Handy für Telefonat ab – Dieb rennt damit davon

Räuberischer Diebstahl in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Senior wollte dem ihm unbekannten Mann helfen. Doch dieser nutze die Hilfsbereitschaft aus und griff den 63-Jährigen zudem noch an.

Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter das Mobiltelefon eines Seniors geben lassen. Als dieser es zurückhaben wollte, schubste der Unbekannte den Mann und stahl das Handy . Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Donnerstag, 14. Juli, mit.

Der Vorfall hat sich demnach am Vortag – Mittwoch, 13. Juli – im Ortsteil Schmölderpark ereignet. Der Geschädigte, ein 63-jähriger Mann, saß nach eigenen Angaben gegen 9.30 Uhr an der Bushaltestelle an der Urftstraße. Ein ihm unbekannter Mann näherte sich und bat ihn um sein Handy, damit er ein Telefonat führen könne. Als der 63-Jährige ihm daraufhin sein Mobiltelefon gab, rannte der Unbekannte damit davon.