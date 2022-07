Jugendkriminalität in Mönchengladbach : Problembande raubt erneut in Rheydter Innenstadt

Problembande raubt erneut in Rheydter Innenstadt

Jugendkriminalität in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Hauptverdächtige ist ein jugendlicher Intensivtäter. Er soll einen Gleichaltrigen bedroht und betrogen haben. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist ein 15-Jähriger am Samstag, 9. Juli, gegen 17.20 Uhr an der Odenkirchener Straße aus einer Gruppe Jugendlicher heraus bedrängt, betrogen und bedroht worden.