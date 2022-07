Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Brennender Stuhl löst beinahe Waldbrand aus

Mönchengladbach Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr weist noch einmal darauf hin, wie gefährlich das Zündeln bei der herrschenden großen Trockenheit ist.

Die Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag zu einem Waldstück an der Lorenz-Görtz-Straße in Giesenkirchen gerufen. Wie sie mitteilte, brannte dort ein Plastikstuhl. Ein Trupp der Feuerwehr konnte mit einer Kübelspritze den brennenden Stuhl, der dicht an Bäumen stand, löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde verhindert, dass die Flammen auf das Waldgebiet übergreifen konnten.