Trickbetrug in Mönchengladbach : Vorsicht vor falschen Gewinnversprechen

Trickbetrug in Mönchengladbach

Einer 67-Jährigen verkündeten Trickbetrüger am Telefon, dass sie eine fünfstellige Geldsumme gewonnen habe. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Welche Maschen aktuell beliebt sind, worauf man bei den Anrufen und Aufforderungen achten sollte und welche Nummern man besser nicht wählt.

Mit einem dicken Geldgewinn ködern – das ist eine beliebte Masche von Trickbetrügern. Das musste jetzt eine Frau aus Odenkirchen erfahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 67-Jährige in der Zeit zwischen Montag, 4. Juli, und Mittwoch, 6. Juli, zweimal von Trickbetrügern angerufen und mit einem falschen Gewinnversprechen um Geld betrogen.

Das Versprechen Die 67-Jährige erhielt den ersten Anruf am Montagmittag. Am Telefon erklärte ihr eine Frau, dass sie eine fünfstellige Geldsumme bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Damit eine Sicherheitsfirma das Geld zu ihr bringen könne, müsse sie allerdings mit einem niedrigen vierstelligen Betrag in Vorleistung gehen. Das Geld müsse sie über Google-Pay-Karten zahlen.