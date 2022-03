Dreiste Masche in Mönchengladbach : Diebe mit Kinderwagen auf Beutezug

Die Polizei fasste mehrere Ladendiebe. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Mönchengladbach Gleich in zwei Fällen hat die Polizei in der Mönchengladbacher Innenstadt Ladendiebe mit derselben Masche gefasst: Die Täterinnen hatten Kinderwagen dabei – doch darin waren keine Babys.

Die Diebesbeute in einem Kinderwagen verstecken und damit versuchen, davon zu kommen – das haben am vergangenen Freitag gleich in zwei Fällen Ladendiebe versucht. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 18.30 Uhr informierte die Ladendetektivin eines Bekleidungsgeschäfts an der Hindenburgstraße die Polizei über vier verdächtigen Personen, die soeben das Geschäft verlassen hatten. Anhand der Beschreibung konnten die Polizisten an der Bismarckstraße zwei 18 und 36 Jahre alte Frauen vorläufig festnehmen. Die Frauen hatten einen Kinderwagen dabei, den sie mit einem Sichtschutz präpariert hatte. Im Kinderwagen fanden die Beamten 67 Teile Kinderoberbekleidung aus dem Geschäft, in dem die Ladendetektivin arbeitet. Außerdem lagen im Wagen mehrere Kleidungsstücke und Schmuck aus anderen Geschäften an der Hindenburgstraße. Die Waren hatten einen Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizisten nahmen die Frauen wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls fest. Beide Frauen sind mehrfach polizeilich mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frauen wieder entlassen. Bei den anderen Tatverdächtigen scheint es sich um die Brüder einer der beiden Frauen zu handeln.

Außerdem sind eine 22-Jährige und ein 17-Jähriger gegen 15 Uhr in einem Sportgeschäft im Minto an der Hindenburgstraße beim Ladendiebstahl aufgefallen. Die 22-Jährige schob einen Kinderwagen, in dem sich offensichtlich auch Diebesgut aus einem anderen Geschäft an der Hindenburgstraße befand. Die 22-Jährige konnte dafür keinen Kassenzettel vorlegen und behauptete, ihre Tante habe die Sachen für sie gekauft.

Die Ermittlungen in dem anderen Geschäft ergaben, dass die 22-Jährige und weitere junge Frauen mehrfach Artikel aus dem Ladenregal genommen und nicht zurückgelegt hatten.

(angr)