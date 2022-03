Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise : Seniorin lässt Trickdiebe auffliegen

Mönchengladbach Die 79-Jährige erkannte die kriminellen Absichten der Männer und forderte sie lautstark auf, ihre Wohnung zu verlassen. Mit einer Täterbeschreibung sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Trickdiebe sind am Mittwoch, 23. März, mit der „Fernsehtechniker-Masche“ bei einer 79-jährigen Frau an der Aachener Straße aufgeflogen.

Wie die Polizei mitteilte, klingelten zwei Männer gegen 11 Uhr an der Haustür der Seniorin und gaben an, dass sie den Fernseher überprüfen müssten. Der erste Mann folgte der 79-Jährigen in das Wohnzimmer und beschäftigte sich dort mit dem TV-Gerät. Währenddessen versuchte der zweite Mann, unbemerkt in das Schlafzimmer zu gelangen. Die 79-Jährige bemerkte dies und forderte die Männer lautstark auf, die Wohnung sofort zu verlassen. Das Duo flüchtete daraufhin. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts aus der Wohnung entwendet.