Polizei Mönchengladbach ermittelt : Bewaffnete junge Männer berauben 17-Jährigen

Mönchengladbach Das Opfer wurde zum Odenkirchener Friedhof bestellt. Dort sollte ihm geliehenes Geld zurückgegeben werden. Doch dazu kam es nicht.

Ein bewaffneter 18-Jähriger und ein weiterer Komplize sollen am Montag um 20 Uhr auf einem Friedhof in Odenkirchen einem 17-Jährigen Geld geraubt haben. Die teilte die Polizei am Dienstag mit.

Laut eigenen Angaben des 17-Jährigen hatte der 18-Jährige ihn zu dem Friedhof an der Kamphausener Straße bestellt, um ihm Geld zurückzugeben, das er ihm schuldete. Als der 17-Jährige am Friedhof ankam, wartete der Ältere dort in Begleitung eines weiteren jungen Mannes. Beide seien mit Schusswaffen bewaffnet gewesen, mit denen sie den 17-Jährigen bedrohten. Statt die geliehene Summe zurückzugeben, verlangten sie von ihm, dass er ihnen sein Geld aushändige. Der 17-Jährige gab den Tätern schließlich 25 Euro. Damit flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.