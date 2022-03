Überfall auf Seniorin in Mönchengladbach : Verfolgungsjagd nach versuchtem Handtaschenraub

Mönchengladbach Zwei Frauen haben eine Seniorin mit Rollator nahe eines Spielplatzes in Holt überfallen. Dann flohen sie zusammen mit zwei Männern in einem Volvo. Ob die Täterinnen Beute machten und wie die Anwohner sich verhielten.

Eine Seniorin ist schwer verletzt worden, als zwei Frauen versuchten, ihr die Handtasche abzunehmen. Wie die Polizei berichtet, war die 69-Jährige am Freitagnachmittag mit ihrem Rollator an der Straße Kahle Heide in Holt unterwegs, als gegen 14.48 Uhr ein Auto in Höhe des Spielplatzes neben ihr anhielt und zwei Frauen aus einem Auto stiegen, die sie nach dem Weg fragten. Unvermittelt griff eine von ihnen in das Körbchen des Rollators und packte die Handtasche der Seniorin. Es gelang ihr laut Polizei allerdings nicht, sie herauszunehmen, da der Riemen der Tasche um den Rahmen des Rollators geschlungen war. Die Seniorin wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 69-Jährige war mit dem Rollator in Richtung Heidegrund unterwegs. Die Seniorin rief um Hilfe. Die zweite Frau schubste sie daraufhin gegen das Metalltor des Spielplatzes, wodurch die 69-Jährige verletzt wurde.