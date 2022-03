Gestürzter Senior in Mönchengladbach : Aufmerksame Nachbarin leitet Rettungsaktion ein

Mönchengladbach Die Frau nahm die leisen Hilferufe eines älteren Mannes wahr, konnte diesen aber nicht lokalisieren. Es begann eine Such- und Rettungsaktion der Feuerwehr – mit Erfolg.

Laut Bericht vernahm die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Luise-Vollmar-Straße in Hardterbroich-Pesch am frühen Donnerstagabend gegen 19 Uhr sehr leise Hilferufe. Sie stammten von einem älteren Mann, der offensichtlich gestürzt war und nicht mehr in der Lage war, selbstständig aufzustehen. Die aufmerksame Nachbarin konnte allerdings nicht den genauen Aufenthaltsort des Hilfebedürftigen erkennen oder diesen erfragen. Sie entschied sich, den Notruf zu wählen.