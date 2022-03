Neueröffnung in Mönchengladbach : Dieser Neubau kann sich mit Rottler sehen und hören lassen

Neueröffnung in Mönchengladbach

Eröffnung des Rottler-Flagship-Stores an der Hindenburgstraße: (v.l.) Bauunternehmer Ernst Kreuder mit seiner Frau Christine, die Immobilien-Besitzer Dieter und Evelin Pleines sowie Paul Rottler, Chef der Brillen Rottler GmbH. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Die Hindenburgstraße hat eine „Zahnlücke“ weniger und dafür einen architektonischen Hingucker: Das Gebäude an der Ecke zur Friedrichstraße wurde neu gebaut. Das Unternehmen Rottler hat dort ein Seh- und Hörzentrum eröffnet.

Es sieht modern aus, mit einer Rundung statt einer Kante an der Ecke, der kleine Grundriss von nur 100 Quadratmetern ist optimal genutzt: Der Neubau an der Ecke Friedrich-/ Hindenburgstraße wertet diesen Teil der Gladbacher Innenstadt ohne Frage auf. Der Entwurf stammt aus dem Büro des Mönchengladbacher Architekten Stephan Brings , Janine Heimes hat ihn ausgearbeitet und umgesetzt. Eine der „Zahnlücken“, wie die nach dem Zweiten Weltkrieg schnell errichteten einstöckigen Gebäude im Volksmund genannt werden, ist verschwunden.

Jetzt ist auch der Ankermieter eingezogen und hat eröffnet: Das sauerländische Optik- und Akustikunternehmen Rottler, das bereits 2019 das Optikgeschäft Pleines an dieser Adresse übernommen hatte, ist mit einem Flagship-Store, einem Seh- und Hörzentrum, eingezogen. Auf zwei Etagen und 230 Quadratmetern können Kunden sich barrierefrei beraten und testen lassen. „Das ist unser 100. Standort, wir haben also doppelten Grund zu feiern“, sagt Paul Rottler, Geschäftsführer der Brillen Rottler GmbH, in kleiner Gästerunde zur Eröffnung.