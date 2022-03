Unfall in Mönchengladbach : Motorradfahrer schwer verletzt

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Weil ein 26-jähriger Motorradfahrer eine rote Ampel und den davor wartenden Kradfahrer in Höhe der Feuerwache II übersah, kam es zu einem schweren Unfall.

Zwei 26 Jahre alte Motorradfahrer haben sich bei einem Auffahrunfall schwere Beinverletzungen zugezogen. Sie befuhren laut Polizei die Gladbacher Straße aus Rheindahlen kommend Richtung Innenstadt. Wegen eines Feuerwehreinsatzes zeigte eine Ampel in Höhe der Feuerwache II rot.

Dem vorausfahrenden Kradfahrer gelang es, sein Fahrzeug rechtzeitig anzuhalten. Der ihm folgende Kradfahrer prallte seitlich von hinten in das stehende Krad. Beide Männer kamen zu Fall, verletzten sich durch den Aufprall an den Beinen und wurden in Kliniken gebracht.