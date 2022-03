Versuchter Mord in Mönchengladbach : 15-Jährige wurde vor Messerattacke vergewaltigt

Mönchengladbach Der 18-Jährige, der eine Teenagerin mit dem Messer verletzt haben soll, sitzt jetzt in U-Haft. Was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft.

Versuchter Mord und Vergewaltigung – so lauten die Vorwürfe, die dem 18-Jährigen gemacht werden, der am Sonntag mit einem Messer auf ein Mädchen (15) eingestochen haben soll. Und deshalb schickte ein Richter ihn in Untersuchungshaft. Am Montagnachmittag gaben Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach in einer gemeinsamen Presseerklärung gekannt, dass die 15-Jährige, die schwer verletzt im Krankenhaus liegt, Opfer von zwei schweren Gewaltdelikten geworden sein soll. Wie Polizeisprecherin Christina Reineke mitteilte, befindet sich die Teenagerin weiterhin in stationärer Behandlung, ihr Gesundheitszustand sei aber stabil.