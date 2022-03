Wegen fehlender Maske aufgefallen : Betrüger am Hauptbahnhof Mönchengladbach festgenommen

Betrüger am Hauptbahnhof Mönchengladbach festgenommen

Der junge Mann fiel auf, weil er am Hauptbahnhof keine Maske trug. (Archivfoto) Foto: Jan Luhrenberg

Mönchengladbach Der 20-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht. Ihm werden 69 Betrugsfälle mit einer Gesamtschadenshöhe von etwa 60.000 Euro vorgeworfen.

Bundespolizisten haben am Samstagabend einen gesuchten Betrüger am Mönchengladbacher Hauptbahnhof festgenommen. Das meldet die Bundespolizei am Montag, 28. März.