Zeugen in Mönchengladbach gesucht : BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Mönchengladbach Der Flüchtende fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit im gestohlenen Wagen und missachtete mehrere Rotlicht zeigende Ampeln. Die Polizei sucht nun ihn und seinen Beifahrer.

Zwei Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren haben sich in der Nacht zu Montag gegen 2.40 Uhr in einem grauen BMW X4 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Das Auto hatten sie, wie sich später herausstellte, zuvor am Tomper Weg gestohlen, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug war den Beamten auf der Straße Tomphecke kurz vor der Kreuzung mit der Hardter Landstraße aufgefallen. Sie gaben Anhaltezeichen, um Wagen und Insassen zu kontrollieren. Der Fahrer des Fluchtautos ignorierte aber die Aufforderung und bog rechts in die Hardter Landstraße ab. Wie die Polizei weiter berichtet, missachtete der Fahrer dabei, dass die Ampel Rotlicht zeigte. Auch die Kreuzung Hardter Landstraße/ Vorster Straße überquerte das Auto bei Rotlicht in hoher Geschwindigkeit in Richtung Rheindahlen. In Höhe des Holunderwegs machte der BMW eine Vollbremsung. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten in den Wald. Die eingesetzten Beamten verfolgten die Männer zu Fuß, umstellten das Waldgebiet und durchsuchten es auch mithilfe von drei Spürhunden. Die Täter konnte die Polizei nicht finden, die Hunde spürten aber ein Netgear-Gerät auf. Mit dem lassen sich Fahrzeuge mit Keyless-Go-System entriegeln. Außerdem fanden die Diensthunde persönliche Gegenstände, die den Flüchtigen gehören dürften. Kriminaltechniker untersuchen die Gegenstände sowie den BMW nun.