Verdächtiger in Freudenberg festgenommen : Mann erleidet lebensgefährliche Verletzungen bei Messerattacke

Verdächtiger in Freudenberg festgenommen

Freudenberg Zwei Männer im Alter von 26 Jahren sind in Freudenberg Opfer eines gewalttätigen Angriffs geworden. Ein 20-Jähriger soll am Aufgang zum Kurpark auf eine Personengruppe zugegangen sein und die beiden Männer vermutlich mit einem Messer attackiert haben.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Eines der beiden Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, der andere Mann sei leicht verletzt worden.

Der mutmaßliche Täter flüchtete den Angaben zufolge am Samstagabend in den Kurpark, konnte aber wenig später im Bereich seiner Wohnadresse festgenommen werden. Die Gründe für die Tat sind laut Pressemeldung noch unklar. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, die Suche nach der Tatwaffe dauere an. Laut Mitteilung soll der 20 Jahre alte Tatverdächtige unter einer psychischen Störung leiden.