Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Busfahrer soll sich volksverhetzend gegenüber Ukrainerin geäußert haben

Mönchengladbach Der 51-Jährige steht im Verdacht, Volksverhetzung in einem Linienbus von Viersen nach Mönchengladbach begangen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, die dies belegen. Die NEW hat bereits ein Statement veröffentlicht.

Ein 51-jähriger Busfahrer der NEW wird der Volksverhetzung bezichtigt. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Montag, 28. März.

Laut Polizeibericht liegt die Tat bereits einige Tage zurück. Am Dienstag, 22. März, soll es in einem Linienbus von Viersen nach Mönchengladbach zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der Busfahrer gegenüber einer 34-jährigen Ukrainerin Aussagen mit volksverhetzendem Charakter gemacht haben soll.

Die Ukrainerin gab bei der Polizei an, gegen 12 Uhr in die Linie 36 von Willich/Neersen nach Mönchengladbach eingestiegen zu sein. Dabei wollte sie das Angebot der kostenlosen Fahrt nutzen, das in mehreren Kreisen und Städten besteht. Geflüchtete aus der Ukraine können demnach kostenlos alle Busse und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nutzen. Dafür müssen sie lediglich gültige ukrainische Ausweisdokumente vorzeigen, die als kurzfristige Fahrerlaubnis dienen. Aus diesem Grund zeigte die Frau dem Busfahrer ihren ukrainischen Ausweis vor. Im Zuge dessen soll sich der 51-Jährige dann in volksverhetzende Weise gegenüber der Frau geäußert haben.

Bildung und Betreuung in Mönchengladbach : Mehr als 1000 Ukraine-Flüchtlinge in der Stadt

Die 34-Jährige erstattete den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstag, 24. März, Anzeige bei der Polizei. Der besagte Busfahrer wurde bereits ausfindig gemacht. Die Ermittlungen des Staatsschutzes der Polizei Mönchengladbach dauern aber an. Sie bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/oder das Gespräch mitgehört haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.

Kurz nach Erscheinen der Polizeimeldung hat die NEW, gegen deren Beschäftigten in diesem Fall ermittelt wird, ein Statement veröffentlicht. Darin verurteilt sie „das Verhalten des in der Meldung genannten Busfahrers auf das Schärfste.“ Auch Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der „NEW mobil und aktiv“, kommt zu Wort: „Wir ziehen daraus Konsequenzen. Wir sind darum bemüht, dass sich die Fahrgäste bei uns in den Bussen wohlfühlen und erwarten von unseren Fahrerinnen und Fahrern im Einklang mit unseren Unternehmenswerten Toleranz und Offenheit“, teilt er mit. Die NEW gibt zudem an, dass sich Vertreter des Unternehmens persönlich bei der Frau aus der Ukraine entschuldigt hätten.