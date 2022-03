Randale in Mönchengladbacher Hotel : Betrunkene verletzen drei Polizisten

Mönchengladbach Weil vier betrunkene Gäste eines Hotels verwiesen werden sollten, rief die Rezeptionistin die Polizei. Vor Ort griffen zwei Personen das Streifenteam an. Eine 27-Jährige war daraufhin nicht mehr dienstfähig.

Drei verletzte Polizisten und vier in Gewahrsam genommene Hotelgäste – das ist die Bilanz eines Einsatzes von Samstagnacht. Wie die Polizei erst am Montag, 28. März, mitteilt, hatte eine Rezeptionistin eines Hotels im Stadtteil Heyden wegen Ärgers mit vier betrunkenen Gästen die Polizei gerufen. Im Rahmen des darauf folgenden Einsatzes griff ein Paar die Beamten an und verletzte eine Polizei-Auszubildende so, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.