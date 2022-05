Festnahme in Mönchengladbach : Autofahrer nach Kontrolle verhaftet

Festnahme in Mönchengladbach

Mönchengladbach Erst wurde er von der Polizei überprüft, dann klickten am Samstagabend (28. Mai) bei einem 34-Jährigen die Handschellen. Der Mann hatte sich der Polizei zufolge gleich mehrerer Delikte schuldig gemacht.

Da hatten die Polizeibeamten auf Streife am Samstagabend (28. Mai) das richtige Gespür: Gegen 20.20 Uhr fiel den Beamten ein Pkw auf der Gartenstraße in Rheydt auf. Die Fahrweise des Mannes am Steuer hatte sie aufmerksam gemacht.