Vorfall in Mönchengladbach : Schon wieder Wahlplakate angezündet

Mönchengladbach Unbekannte haben zwei Plakate an der Kaiserstraße in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt – und das nicht im ersten Fall dieser Art.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag, 21. Mai, im Zeitraum zwischen 22 und 8 Uhr zwei Wahlplakate an der Kaiserstraße in der Gladbacher Innenstadt angezündet. Das meldete die Polizei am Sonntagmorgen. Die Plakate waren an einer Straßenlaterne befestigt.