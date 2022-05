Jugendbande in Mönchengladbach : 14-Jähriger beleidigt und bedroht Polizisten am Marienplatz

Am Rheydter Marienplatz hat die Polizei am Dienstag eine Jugendbande kontrolliert. Foto: Christian Albustin

Mönchengladbach Der Junge gehört zu der polizeibekannten Jugendbande, die immer wieder mit Raubdelikten auffällt. Als er kontrolliert werden sollte, wurde er so aggressiv, dass die Polizei ihn fesseln musste.

Sie sind fast alle minderjährig, aber ihre Straftatenliste wächst von Tag zu Tag. Jetzt sind die Mitglieder der polizeibekannten Kostenpflichtiger Inhalt Problemgruppe, die schon seit vielen Monaten die Mönchengladbacher und nun auch wieder die Rheydter Innenstand tyrannisieren, erneut äußerst negativ aufgefallen – vor allem einer. Und der ist erst 14 Jahre alt. Der Junge hat am Dienstagnachmittag, 24. Mai, am Marienplatz in Rheydt zuerst versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und dann Widerstand gegen die Beamten geleistet. Bei dem Jugendlichen fanden die Beamten zwei Paar Bluetooth-Kopfhörer, die mutmaßlich aus Diebstählen stammen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren am Vortag mehrere Streifenteams gezielt in der Rheydter Innenstadt rund um den Marienplatz zur Bekämpfung der Jugendkriminalität im Einsatz. Gegen 14.30 Uhr entschieden sich die Beamten, eine Gruppe von Jugendlichen zu kontrollieren, die schon mehrfach in Verbindung mit Straftaten aufgefallen war. Als die Jungen die Polizisten sahen, ergriffen sie die Flucht. Die Beamten schnitten ihnen aber den Weg ab und stellten sie am Wilhelm-Schiffer-Ring.

Der 14-Jährige wurde während der Kontrolle der Personengruppe laut Polizei immer aggressiver: Er bedrohte und beleidigte die Beamten. Als er Anstalten machte, nach ihnen zu schlagen, entschieden die Polizisten, ihm zu ihrem eigenen Schutz Handschellen anzulegen. Während der Fesselung, bei der sich der 14-Jährige nach Polizeiangabend wehrte und weiter Drohungen und Beleidigungen aussprach, zogen sich er sowie ein 48-jähriger Polizist Schürfwunden zu.

Die Beamten nahmen ihn daraufhin mit zur Wache. In seinen Sachen fanden sie zwei Paar hochwertiger Kopfhörer. Bei einer Überprüfung der Geräte-Individualnummern (diese sind pro Gerät spezifisch und ermöglichen eine eindeutige Zuordnung) stellten die Beamten fest, dass eines davon im polizeilichen Fahndungsbestand als gestohlen gemeldet war. Die Polizisten stellten beide Kopfhörerpaare sicher.

Den 14-Jährigen ließen sie von einem Familienmitglied an der Wache abholen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, Bedrohung, Beleidigung und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte.

Die Rheydter Innenstadt sowie die Hindenburgstraße in Gladbach zählen zu den kriminalitätsbelasteten Orten in Mönchengladbach. Die Polizei kann dort Personenkontrollen durchführen – auch ohne besonderen Anlass. Davon machte sie am Dienstag in Rheydt Gebrauch. Erst am vergangenen Sonntag war dort ein 18-Jähriger von drei Jugendlichen beraubt worden.

(gap)