Überfall in Mönchengladbach : Gruppe junger Männer raubt 17-Jährigen aus

Mönchengladbach Die Serie der gewaltsamen Übergriffe einer Gruppe junger Männer auf Gleichaltrige reißt nicht ab. Diesmal war in der Nacht zu Samstag (28. Mai) ein 17-Jähriger aus Viersen das Opfer. Weshalb die Verdächtigen gefasst und doch wieder freigelassen wurden.

Erneut hat am Wochenende eine Gruppe junger Männer in der Gladbacher Innenstadt einen Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei konnte nach einer Fahndung in der Nacht zu Samstag (28. Mai) sechs Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren in einem Zug festnehmen. Sie sollen gegen 5.15 Uhr auf der Hindenburgstraße gemeinsam einen 17-Jährigen überfallen und seine Tasche geraubt haben.