Zwei Körperverletzungen in Mönchengladbach : Polizistin bei Einsatz verletzt

Mönchengladbach Polizisten wurden zu einer Auseinandersetzung in einer achtköpfigen Gruppe gerufen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Eine Beamtin geriet in den Sprühnebel. Sie musste ins Krankenhaus.

Am Dienstag, 24. Mai, unterstützte ein Streifenwagenteam gegen 22.15 Uhr an der Heinrich-Sturm-Straße eine Rettungswagenbesatzung, die eine verletzte Person vor Ort behandelte. Zuvor war es zu Streitigkeiten unter mehreren Personen gekommen. Als die Polizei kam, gab es eine erneute Auseinandersetzung zwischen einer achtköpfigen Gruppe. Dabei, so die Polizei, warf ein 34-Jähriger einen Stein in Richtung eines 26-Jährigen. Dieser wiederum benutzte ein Pfefferspray. Um zu dem Angreifer zu gelangen, mussten die Beamten durch den Nebel des Pfeffersprays. Eine Polizistin traf es so schlimm, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste und ihren Dienst nicht fortführen konnte.