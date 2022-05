Polizeieinsatz in Monheim : Rennen: Polizei stellt Auto sicher

Polizeieinsatz in Monheim

Monheim Die Polizei ermittelt gegen zwei Monheimer wegen illegalen Autorennens auf der Monheimer Rheinpromenade und außerdem wegen Trunkenheit.

(og) Die Polizei hat das Auto eines 18-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch beschlagnahmt. Der junge Monheimer steht unter dem Verdacht, sich im betrunkenen Zustand mit einem 19-jährigen Monheimer auf der Rheinpromenade ein illegales Fahrzeugrennen geliefert zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Autos den Beamten während des Streifendienstes aufgefallen. Gegen 1 Uhr nachts sind diese entlang der Rheinpromenade unterwegs, als ihnen zwei Autofahrer (in einem Peugeot 206 und eine Mercedes CLK) auffallen, die mit viel zu hoher Geschwindigkeit und sehr geringem Abstand zu einander in Richtung Düsseldorf fahren.

Daraufhin fordern die Polizeibeamten die beiden Autofahrer unmissverständlich per Blaulicht und optischer Anzeige sowie durch Hupen und Martinshorn zum Anhalten auf. Die Autofahrer reagieren jedoch nicht – vielmehr fahren beide in hohem Tempo rund 650 Meter weiter, ehe sie schlussendlich auf den Parkplatz am Monberg abbiegen, wo sie von der Polizei eingeholt und kontrolliert werden.