Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach : Die 13-jährige Soey W. wird vermisst

Öffentlichkeitsfahndung in Mönchengladbach

Mönchengladbach/Krefeld Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Soey W. aus Mönchengladbach und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das Mädchen könnte sich im Raum Krefeld aufhalten.

Soey W. (13) ist am Sonntag, 22. Mai, nicht zu ihrem Wohnort in Mönchengladbach zurückgekehrt. Das meldet die Polizei am Dienstag, 24. Mai, und macht damit eine Öffentlichkeitsfahndung publik.