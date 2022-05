Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Mit Pflasterstein Scheibe am Gerderather Schwimmbad zerstört

Mit einem Pflasterstein zertörte ein Unbekannter eine Scheibe am Schwimmbad in Gerderath. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Während in Gerderath ein Unbekannter die Scheibe am Haupteingang zum Schwimmbad in Gerderath eingeworfen hatte, fiel der Polizei im Stadtgebiet Hückelhoven ein Autofahrer auf, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Mit Pflasterstein Scheibe zerstört Am Freitag, 27. Mai, 19 Uhr, wurde durch einen von einem unbekannten Täter geworfenen Pflasterstein die Scheibe des Haupteingangs des Schwimmbades auf der Hermann-Josef-Straße im Erkelenzer Ortsteil Gerderath zerstört. Zeugen konnten einen etwa 17 Jahre alten männlichen Jugendlichen beschreiben, der etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sportlich war, dunkle Augen und dunkle mittellange Haare mit Mittelscheitel hatte. Die Haare waren seitlich kurz rasiert. Die Person trug laut Polizeibericht ein dunkelgrünes T-Shirt und eine schwarze Bauchtasche. Ebenfalls wurde bei einem an gleicher Stelle abgestellten Pkw Toyota zwischen 18.15 und 19.30 Uhr der rechte Außenspiegel abgerissen. Die mögliche Tatbeteiligung einer von einer Polizeistreife überprüften Person in Tatortnähe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Fahrradfahrer nach Kollision verletzt Ein 24-jähriger Radfahrer und eine 24-jährige Radfahrerin befuhren am Freitag, 20.30 Uhr, die L 19 in Höhe der Ortsumgehung Kückhoven in Richtung Erkelenz. Als sich beide Fahrräder kurzfristig nebeneinander befanden, gerieten diese aneinander. Die Radfahrer kamen zu Fall. Dabei wurde die in Mönchengladbach wohnende Radfahrerin schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins nahe gelegene Krankenhaus Erkelenz gebracht, berichtet die Polizei weiter. Der ebenfalls aus Mönchengladbach stammende Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat in Heinsberg.

Alkohol am Steuer Bei einer Kontrolle durch eine Polizeistreife am späten Samstagabend, 28. Mai, 23 Uhr, im Stadtgebiet Hückelhoven fiel ein 46 Jahre alter Autofahrer aus Wassenberg auf, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss seinen Pkw Ford steuerte. Der Mann musste den Beamten zur Abnahme einer Blutprobe folgen und zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Heinsberg wurde gegen den 46-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

